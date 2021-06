Storbritannien er på vej ind i stor frihandelsaftale

- Denne del af verden er, hvor Storbritanniens største muligheder ligger. Vi forlod EU med løftet om at uddybe forbindelserne med gamle allierede og hurtigt voksende forbrugermarkeder uden for Europa, siger handelsminister Liz Truss.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) fjerner 95 procent af alle toldsatser mellem dets medlemmer: Japan, Canada, Australien, Vietnam, New Zealand, Singapore, Mexico, Peru, Chile, Brunei og Malaysia.

Storbritannien ventes ikke at opleve en markant stigning i eksporten som følge af et eventuelt medlemskab af CPTPP. Men det sikrer adgang til markederne i de øvrige lande for blandt andet finansvirksomheder.

Samtidig anser den britiske regering det som en måde at opnå indflydelse i en del af verden, hvor Kina i tiltagende grad er den dominerende økonomiske aktør.

I modsætning til EU indebærer et medlemskab af handelsaftalen ikke, at der bliver vedtaget fælles love. CPTPP har heller ikke som et mål at skabe et indre marked, en toldunion eller øget politisk integration.

Processen med at forhandle om medlemskab handler stor set om at bevise for eksisterende medlemmer, at Storbritannien kan opfylde gruppens standarder for fjernelse af told og frihandel. Derefter skal briterne lægge en tidsplan for, hvordan og hvornår det vil ske.

Regeringen i London forventes tirsdag at offentliggøre en vurdering af fordelene ved at blive en del af handelsaftalen, og har allerede fremhævet eksportvarer som biler og whisky, der vil nyde godt af et medlemskab, skriver Reuters.

Storbritannien ansøgte formelt om at blive medlem 1. februar.

Den britiske tænketank Chatham House betegner det som et smart træk, fordi Storbritannien dermed kan fastlægge eller forny dets handelsaftaler med 11 lande i ét hug.

Ifølge tænketanken er CPTPP en stor aftale. Medlemmerne står for 13 procent af verdens samlede økonomi, 15 procent af den globale handel samt en befolkning på omkring 500 millioner, der befinder sig i en region, hvor velstanden er voksende.