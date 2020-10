Storbritannien er i stigende grad forberedt på no deal-brexit

Storbritannien er i stigende grad forberedt på at forlade EU uden en handelsaftale. Et såkaldt "no deal-brexit".

- Det er ikke min foretrukne destination. Men hvis valget står mellem at forme vores egen fremtid eller være fastlåst af forhold på ubestemt tid, så er det slet ikke noget valg.

- Og at forlade EU på australske vilkår, er et udfald, som vi er bedre og bedre forberedt på, siger Michael Gove.

Ifølge The Guardian er den britiske regering begyndt at tale om brexit på australske vilkår, fordi det er en mere spiselig måde at tale om et "no deal-brexit" på for vælgerne.

Det svarer dog i bund og grund til det samme, da Australien ikke har en frihandelsaftale med EU.

Det meste handel mellem EU og Australien ordnes derfor efter internationale regler under Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Udmeldingen fra Gove kommer, efter at premierminister Boris Johnson fredag sagde, at Storbritannien skal forberede sig på at få en ordning som den australske, medmindre EU ændrer tilgang til forhandlingerne.

Men det er der ikke meget, der tyder på, og derfor trækker det op til en aftaleløs afsked med EU ved årsskiftet.

Søndag skriver avisen Financial Times, at mere end 70 britiske handelsorganisationer har gjort et sidste forsøg på at overtale politikerne til at få en aftale i stand med EU.

Organisationerne repræsenterer mere end syv millioner arbejdere i Storbritannien og inkluderer blandt andet landmændenes nationale fagforening og det britiske industriforbund (CBI).

De opfordrer parterne til at få en aftale i hus.

- Med kompromis og ihærdighed kan en aftale komme i stand. Erhvervslivet opfordrer ledere på begge sider til at finde en vej frem, skriver organisationerne i en meddelelse ifølge Financial Times.