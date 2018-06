Storbritannien bevarer forhøjet terrorberedskab til 2020

I rapporten, der bliver udgivet søndag - årsdagen for angrebet ved London Bridge, hvor otte blev dræbt - hedder det, at det forhøjede beredskab vil blive opretholdt i mindst to år.

Samtidig understreges det, at myndighederne måske vil forhøje beredskabet yderligere i samme periode.

Siden marts 2017 har den britiske sikkerhedstjeneste forhindret 12 angreb planlagt af militante islamister.

I samme periode har myndighederne afsporet fire angreb planlagt af højreradikale grupper.

Omkring 3000 personer, der mistænktes for at planlægge et terrorangreb, overvåges i øjeblikket af den britiske sikkerhedstjeneste.

Rapporten kommer, dagen før indenrigsminister Sajid Javid forventes at lancere en række nye tiltag, der skal hjælpe politi og efterretningstjenester i kampen mod terrorisme.

Disse omfatter blandt andet mere udveksling af oplysninger mellem forskellige myndigheder og strengere straffe til terrordømte, skriver det britiske nyhedsbureau PA.

Årsdagen for angrebet på London Bridge og Borough Market vil søndag blive markeret med afsløringen af et nyt mindesmærke.

Under ceremonien vil de deltagende holde et minuts stilhed for ofrene for angrebet.

Storbritannien blev sidste år ramt af fem angreb, inklusive bombeangrebet mod en popkoncert i Manchester, der kostede 22 mennesker livet.