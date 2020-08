Stor tysk popkoncert skal fungere som smitteeksperiment

4000 mennesker er således blevet inviteret til at se singer-songwriteren Tim Bendzko optræde i Leipzig Arena.

En popkoncert i Tyskland skal fungere som et eksperiment i, hvordan coronavirus spreder sig, og hvordan smitte kan undgås ved større begivenheder.

Formålet er dog ikke, at de mange mennesker rent faktisk skal smitte hinanden.

Tilskuerne vil på forhånd blive testet for virus, så koncerten kan gennemføres så sikkert som muligt, og mens musikken spiller, vil forskere udføre en række forsøg på publikum.

Folk til koncerten vil blandt andet blive udstyret med små apparater, der kan spore deres bevægelser.

Det skal give forskere mulighed for at skabe matematiske modeller, der kan udregne risikoen for smittespredning.

Derudover skal en håndsprit med lysende væske vise, hvilke overflader folk rører ved. Det skal give en idé om, hvor virus potentielt kan sprede sig.

Samtidig skal røg fra røgmaskiner give mulighed for at vise, hvordan virus kan sprede sig i luften.

Koncerten afholdes 22. august og har støtte fra delstatsregeringerne i Sachsen-Anhalt og Sachsen.

Indtil videre har 1400 skrevet sig op. Der søges fortsat sunde frivillige i alderen mellem 18 og 50 år.

Ved koncerten skal der foretages undersøgelser af tre forskellige scenarier.

I det første skal de 4000 frivillige blot gå til koncert på samme måde, som de ville have gjort, før pandemien ramte verden.

I det andet skal de overholde sikkerheds- og sundhedsretningslinjer.

Og i det tredje scenarie skal kun 2000 mennesker deltage, samtidig med at de holder halvanden meters afstand.

Forskerne vil også simulere, at folk ankommer til og forlader Leipzig Arena med sporvogn for at gøre koncerten så realistisk som muligt.