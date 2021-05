Stor tv-station dropper Golden Globes efter massiv kritik

Det sker, efter at store dele af Hollywood har kritiseret gruppen af journalister, der uddeler de årlige tv- og filmpriser. De kritiseres for deres etik og mangel på diversitet.

Senest har skuespilleren Tom Cruise tilsluttet sig oprøret mod prisuddelingen ved at aflevere de tre Golden Globe-statuetter, han har fået i løbet af sin karriere, tilbage.

Det skriver underholdningsmedierne Variety og Deadline Hollywood.

Golden Globes har i løbet af årene udviklet sig til en af de største prisuddelinger i Hollywood.

Men showet har været under lup, siden Los Angeles Times i februar skrev, at Hollywood Foreign Press Association (HFPA), der uddeler Golden Globes, ikke har nogle sorte medlemmer blandt sine 87 journalister.

Flere medlemmer af journalistforbundet er siden også blevet beskyldt for at komme med sexistiske og racistiske kommentarer, og for at udnytte deres position til at bede om tjenester af kendte skuespillere og filmselskaber.

NBC's beslutning kommer, efter at Hollywood Foreign Press Association for nylig lovede at rekruttere flere sorte medlemmer og foretage andre ændringer.

Tv-stationen bød i første omgang udmeldingen velkommen, men nu lyder det i stedet, at NBC vil vente på at se, om reformerne får en effekt.

- Ændringer på sådan en skala tager tid og arbejde. Vi føler kraftigt, at HFPA har brug for tid til at gøre det rigtigt, siger NBC i en udtalelse.

Tv-stationen oplyser, at den håber at sende showet igen i 2023.

Både Netflix, Amazon, WarnerMedia og adskillige af Hollywoods største pr-bureauer har afvist at arbejde sammen med Hollywood Foreign Press Association igen, indtil forbundet får styr på sine problemer.

Lørdag opfordrede stjerneskuespilleren Scarlett Johansson også sine kolleger til at "tage afstand fra HFPA".