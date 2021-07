Stor test af Tunesiens skrøbelige demokrati

Efter voldelige protester i en række byer besluttede Tunesiens præsident, Kais Saied, at fyre premierministeren, Hichem Mechichi. Samtidig suspenderende han parlamentet og medlemmernes immunitet.

Tusindvis af Saied-støtter så stort på coronarestriktioner og gik på gaderne landet over. Folk brød ud i jubel og dyttede i deres biler i scener, der vakte minder om Det Arabiske Forår.

Politiske modstandere kaldte præsidentens handlinger for et angreb på det tunesiske demokrati.

Men præsidenten henviste til forfatningens artikel 80 og udtalte, at det blot handlede om at skabe fred i landet.

- Vi har taget disse beslutninger, indtil roen vender tilbage til Tunesien, og indtil vi har reddet staten, sagde Saied ifølge mediet BBC i en tv-tale.

Formanden for parlamentet, Rached Ghannouchi, der også er leder for det relativt moderate islamiske parti Ennahda, tror imidlertid ikke på præsidentens udmeldinger.

Ghannouchi sagde sent søndag, at Saied har gennemført et "kup mod revolutionen og forfatningen".

- Vi anser institutionerne for stadig at være intakte, og Ennahdas tilhængere og folket vil forsvare revolutionen, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed henviste han til Det Arabiske Forår i 2011, hvor Tunesien gjorde op med landets mangeårige militante styre og fordrev den daværende præsident.

Imens advarede Saied mod voldelig modstand over for den beslutning, han havde truffet.

- Enhver, som tænker på at gribe til våben, og enhver, som måtte skyde med kugler, vil blive mødt med kugler fra de væbnede styrker, sagde præsidenten.

Mange borgere i Tunesien har længe været vrede over landets elendige økonomi, voksende arbejdsløshed og problemer med korruption.

Ennahda har været genstand for meget af befolkningens vrede, og tidligere søndag brugte politiet tåregas mod demonstranter, som gik til angreb på partiets hovedkvarter.

Utilfredsheden er kun blevet større på grund af regeringens dårlige håndtering af pandemien. Den resulterede for nylig i, at hæren overtog ansvaret for indsatsen mod corona.

- Vi er blevet fri for dem, sagde Lamia Meftahi, som er en kvinde, der fejrede søndagens begivenheder i Tunis, ifølge Reuters.

På gaderne i Tunis og andre byer var folk stadig ude, flere timer efter Saieds udmelding, mens helikoptere cirkulerede over dem på himlen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP stod en mand i 40'erne og så på festlighederne uden at vise begejstring.

- Disse fjolser fejrer en ny diktators fødsel, sagde han ifølge AFP.

Kais Saieds suspendering af parlamentet bliver af iagttagere set som den hidtil største udfordring af Tunesiens demokratiske forfatning fra 2014. Den fastslår, at magten i landet skal deles mellem præsidenten, premierministeren og parlamentet.

Præsident Saied har meddelt, at han nu vil blive en del af den udøvende magt sammen med en ny premierminister.

Beslutningen om at suspendere parlamentet vil som udgangspunkt vare i 30 dage.