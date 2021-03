Stor sandstorm lægger sig tungt over Kinas hovedstad

En voldsom sandstorm har mandag lagt sig som et stort, gult dække over den kinesiske hovedstad, Beijing.

Sandstormen har fået byens indbyggere til at iklæde sig beskyttelsesbriller og ansigtsmasker for at undgå at indånde luften.

- Jeg føler, at hvert åndedrag kommer til at give mig lungeproblemer, lyder det fra Beijing-indbyggeren Zhang Yunya.

Den omfattende sandstorm kommer fra det nordlige Mongoliet, hvor den ifølge landets beredskabsmyndigheder har kostet seks personer livet - herunder en femårig dreng fra en hyrdefamilie.

Derudover savnes flere personer efter stormens hærgen.

I Beijing har den reduceret sigtbarheden til under 500 meter og givet byen et udseende, der minder om en dystopisk fremtidsfilm.

Ifølge Variflight, der monitorerer flytrafikken, er mere end 350 flyrejser mandag blevet aflyst i byens to lufthavne.

- Det er en virkelig barsk sandstorm.

- Jeg kan huske, at sandstormene for ti år siden gik væk efter en time, men jeg er bange for, at den her ikke engang er væk efter i dag, siger Pan Xiaochuan, en sundhedsekspert inden for miljøområdet fra Beijing.

Sandstormen bliver også flittigt omtalt på det sociale medie Weibo.

- Den her orangerøde sandstorm får det til at ligne verdens undergang, skriver en af brugerne på den populære kinesiske side.