Stor ngo frygter lavere selskabsskatter efter G7-aftale

Men i virkeligheden kommer en aftale om en global minimumsskat for selskaber - som G7-landene lørdag er nået til enighed om - ikke til at gøre nogen mærkbar forskel.

Det mener generalsekretær i Oxfam Ibis Kristian Weise.

Oxfam Ibis er en global sammenslutning af organisationer, der arbejder for at bekæmpe fattigdom.

Målet med aftalen er, at alle virksomheder i alle lande skal betale mindst 15 procent i selskabsskat.

- I vores øjne er det et lavt niveau. Reelt siger man, at den selskabsskat, der er i lande som Irland, Schweiz og Singapore, skal være standarden eller i hvert fald bundniveauet.

- Det ligger væsentligt under gennemsnittet i verden som helhed og i Europa og Nordamerika. Så det betyder, at man accepterer, at man fremover opkræver væsentligt mindre i selskabsskat, end man gør i dag, siger Kristian Weise.

Han understreger, at det er positivt, at G7-landene overhovedet er nået til enighed om en minimumsgrænse for selskabsskat.

- At der endelig er en global aftale kan gøre, at de allerværste skattely får sværere ved at eksistere. Omvendt kan nogle af de lande, der i dag har højere selskabsskattesatser, føle, at de bliver presset eller tvunget til at sænke deres, siger Kristian Weise.

USA's præsident, Joe Biden, har tidligere foreslået en minimumsgrænse for selskabsskat på 21 procent.

Efter G7-landenes aftale siger finansminister Janet Yellen ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den amerikanske regering fortsat vil arbejde for at indføre en selskabsskat på minimum 21 procent i USA.

Hos Oxfam Ibis anbefaler man, at minimumssatsen for selskabsskat sættes på 25 procent.

- Dermed vil man både have en selskabsskat, som genererer indtægter til de enkelte lande og deres offentlige sektorer, og så vil det være et niveau, der passer til det, de fleste lande ligger på i dag, siger Kristian Weise.

Heller ikke Dansk Erhverv er imponeret over G7-aftalen. Det skyldes dog ikke den konkrete sats, som G7-landene er nået til enighed om, men selve idéen om en minimumsskat.

Ifølge skattepolitisk chef Jacob Ravn er det forkert at fastsætte en skattesats, der er ens for alle lande - uanset størrelse.

- Små lande har en konkurrenceulempe i forhold til store lande, og hvis et land som Danmark ikke kan tilbyde en lavere selskabsskattesats, så er vi mindre konkurrencedygtige, siger han i en skriftlig kommentar.

G7-aftalen har ingen konkret betydning, medmindre den vedtages af G20-landene, som skal drøfte den ved et topmøde i juli.

Ifølge Kristian Weise vil G20 dog som regel følge anbefalinger fra G7.

G20 er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU, mens G7 er et forum, der består af syv af verdens dominerende industrilande.