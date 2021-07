Stor meteor lyste den norske nattehimmel op

Det er endnu usikkert, hvor en meteor er landet, efter at den blev observeret i store dele af Norge.

En stor meteor blev natten til søndag observeret i flere dele af Norge.

Meteoren lyste i et kort øjeblik nattehimlen op, og søndag er arbejdet i gang med at finde ud af, hvor meteoren er landet.

- Der er helt sikkert tale om en meteor. I det øjeblik, hvor den rammer vores atmosfære, bliver den varm, fordi den bliver bremset, og så lyser den himlen op, siger Vegard Lundby Rekaa fra Norsk Meteornettverk til norsk TV2.

- Så snart den rammer jorden, kalder man den en meteorit, siger han.

Netværket arbejder med at overvåge meteorer over Norge.

Det vil i løbet af søndagen forsøge at analysere optagelser for at fastslå, hvor meteoren kan være landet, og hvor den kan være kommet fra.

- Foreløbige beregninger tyder på, at den faldt ned over Finnemarka mellem Modum og Lier, oplyser Norsk Meteornettverk.

Finnemarka er et skovområde ikke langt fra Norges hovedstad, Oslo.

Ifølge Morten Bilet fra Norsk Meteornettverk er der tale om en sjældent stor meteor. Det siger han til den norske avis VG.

- Den kommer højst sandsynligt fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Den kan bestå af jern, og den kan bestå af sten. Det ved vi ikke endnu.

Politiet fik i løbet af søndag nat flere meldinger om meteoren.

Flere beskriver, at lysglimtene blev fulgt op af voldsomme lyde. Lysglimtene skal desuden have været så kraftige, at det næsten virkede som dagslys.

Meteoren ramte nogle minutter efter klokken et natten til søndag.