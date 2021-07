Stoltenberg: Vi må kæmpe kompromisløst for vore værdier

På tiårsdagen for ekstremisten Anders Behring Breiviks massakre på 77 mennesker den 22. juli 2011 sagde den tidligere statsminister - og nuværende generalsekretær i Nato - at livet består af en endeløs række valg.

Ved en mindegudstjeneste torsdag i Oslo Domkirke sagde Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg, at samfundet kompromisløst må holde fast på grundlæggende værdier i mødet med terror.

Han sagde, at han ofte selv er i tvivl om, hvad han bør vælge og ofte ender med et kompromis - både privat og i sit arbejde.

- Men sommetider er valget klart. Det er ikke plads til nogen tvivl. Svaret er kompromisløst, sagde han.

- Terroristerne kan bestemme sig for at tage liv, men vi bestemmer, at de ikke får lov til at tage demokratiet fra os - vort frie og åbne samfund.

- For ti år siden mødte vi had med kærlighed. Men hadet er der fortsat. Det så vi, da mindesmærket for Benjamin Hermansen blev skændet på det groveste, sagde den tidligere statsminister i sin tale.

Det var en henvisning til, at et mindesmærke for Benjamin Hermansen, der som 15-årig blev dræbt i 2001 af racistiske nynazister, blev skændet tirsdag i denne uge med påskriften "Breivik fik rett".

Benjamins far er fra Ghana, og hans mor er norsk.

Lokale beboere på Holmlia i Oslo vaskede og sleb indskriften fra hærværket væk på kort tid.

Hærværket på mindemonumentet er blevet fordømt af personer over hele det politiske spektrum.

Drabet på teenageren i 2001 er blevet kaldt Norges "første racistiske forbrydelse".

Stoltenberg nævnte også angrebet på Al-Noor-moskéen i Bærum, og han sagde, at overlevende fra angrebet på Utøya for ti år siden er blevet truet på livet.

Under en mindeceremoni i regeringskvarteret i Oslo tidligere på dagen blev navnene på de 77 drabsofre for Breiviks handling læst op i øredøvende stilhed.

Klokken 12.00 ringede kirkeklokker over hele Norge i fem minutter for at markere den nationale mindedag.

Senere torsdag holdes en mindehøjtidelighed på Utøya.

Ved en aftenceremoni i Oslo er kong Harald blandt talerne.