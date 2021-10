Støre: Angreb i Kongsberg vækker minder om Utøya

Norges nye statsminister, Jonas Gahr Støre, vil fredag besøge Kongsberg, hvor fem mennesker blev dræbt onsdag aften.

Det siger han torsdag på sin første pressekonference som statsminister.

- Jeg har talt med borgmesteren i Kongsberg. Vi håber at tage på besøg i Kongsberg i morgen, justitsministeren og jeg, for at give udtryk for støtte og lytte til, hvad de har oplevet, siger Støre.

Norges nye justitsminister er den kun 28-årige Emilie Enger Mehl, der også har ansvar for landets beredskab.

Den nye regering tiltrådte torsdag klokken 12 på "et bagtæppe, der er meget alvorsfuldt efter det, der skete i Kongsberg", siger Støre på pressekonferencen

- Dagen har været præget af det, vi oplevede i hele Norge i går, det grufulde, der skete i Kongsberg i går. Fem dræbte, folk er såret, folk er bange, folk er sårbare, siger den nye statsminister.

- Angrebet viser, at vores samfund er sårbart.

I et opslag på Facebook skriver Støre torsdag aften, at hans første telefonsamtale som statsminister var med Kongsbergs borgmester, Kari Anne Sand.

- Jeg ønskede at udtrykke min dybeste medfølelse med de ramte i Kongsberg og med et helt samfund, der er i chok og sorg efter de grufulde handlinger, der blev begået i går, skriver han.

Han lover samtidig, at Kongsberg "har den støtte, de har brug for".

- Angrebet understreger, at beredskab er en sammensat opgave for et samfund. Vi skal have beredskab der kan modvirke denne type alvorlige hændelser.

Samtidig nævner han de overlevende fra massakren på Utøya i 2011. Nogle af dem bor i Kongsberg, der ligger omkring 80 kilometer fra Oslo.

- På dage som denne, hvor grufulde drab sker, er det jo ikke vanskeligt at trække linjerne tilbage til henrettelserne på Utøya.

- Jeg har partifæller, som overlevede Utøya og var alvorligt såret, og som bor i Kongsberg. Det gør indtryk på dem, og vi bruger tid på at følge op, siger statsministeren.

Da Støres nye regering blev præsenteret torsdag klokken 12, pegede han på, at to af ministrene - undervisningsminister Tonje Brenna og handelsminister Jan Christian Vestre - er overlevende fra Utøya.

Det er udtryk for, at demokratiet har vundet, mener Støre.

- Mange unge er kommet videre, har vundet respekt og erfaring og er i dag blandt vores allerdygtigste politikere, siger Støre til nyhedsbureauet NTB.