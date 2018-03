Støjberg forsvarer Listhaug: Norsk debat har været hysterisk

Listhaug valgte at trække sig tirsdag formiddag blot få timer før en mistillidsafstemning i Stortinget.

- Det er sket efter en, efter min mening, fuldstændig overdreven og hysterisk debat om en facebookopdatering, som Sylvi skrev om Norges politik over for fremmedkrigere for et par uger siden, fortsætter Støjberg opslaget.

- Den norske venstrefløj har fuldstændig bevidst misforstået det, hun skrev, og brugt det imod hende.

I Listhaugs indlæg på Facebook beskylder hun Arbeiderpartiet for at gå mere op i terroristers rettigheder end Norges sikkerhed.

På den baggrund er hun blevet beskyldt for at besudle mindet om de mange terrorofre på Utøya i 2011. Sagen har truet med at vælte den borgerlige trepartiregering.

Listhaug har været en markant fortaler for at stramme Norges indvandrerlove, ligesom Støjberg har været i Danmark.

Om sin kollega skriver Støjberg, at hun "stærkere end nogen anden i norsk politik har været bannerfører for en stram udlændingepolitik og en stædig insisteren på, at indvandrere i Norge skal respektere norske værdier".

På et pressemøde forklarer Listhaug, at hun træder tilbage for at beskytte sit parti, Fremskittspartiet.

Hun kalder forløbet en "heksejagt".

Den udlægning giver Støjberg udtryk for at være enig i i Facebook-opslaget, som er ledsaget af et billede af Støjberg og Listhaug, der begge smiler.

- For det første bliver hendes dygtige håndtering af udlændingepolitikken savnet, og for det andet er jeg fuldstændig overbevist om, at Sylvi vil komme endnu stærkere tilbage, afslutter Støjberg opslaget.