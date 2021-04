Stille film om rodløse i USA bliver den store oscarvinder

Med instruktørprisen er Chloé Zhao den blot anden kvinde i historien, der modtager den pris.

I prisuddelingens 93 år er det ud over Zhao kun lykkedes én anden kvinde, nemlig Kathryn Bigelow, der i 2010 modtog prisen for "The Hurt Locker".

"Nomadland" handler om en kvinde, der mister sit job i kølvandet på finanskrisen.

I en autocamper begiver hun sig ud på en rejse i USA, hvor hun møder andre rodløse og forsøger at få tilværelsen til at hænge sammen.

Flere amerikanere, som i virkeligheden lever et nomadeliv og er del af det særlige fællesskab omkring den livsstil, optræder som dem selv i filmen.

Instruktør Chloé Zhao beskriver oplevelsen med at lave filmen som "en vild oplevelse, man kun får én gang i livet".

- Tak for at lære os om kraften i den indre modstandsdygtighed og håbet og for at minde os om, hvordan ægte venlighed ser ud, siger Chloé Zhao fra scenen ifølge BBC sammen med resten af filmholdet.

Hovedrolleindehaver Frances McDormand gav fra scenen et stort ulvehyl, og kort efter modtog hun selv en Oscar for sin skuespilpræstation. Det var McDormands tredje oscarstatuette i løbet af karrieren.

Nomadland er baseret på bogen "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century" skrevet af journalisten Jessica Bruder. I bogen medvirker nogle af de samme virkelige mennesker, som er med i filmen.

I kategorien Bedste Film var også "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" og "Sound of Metal" nomineret.

Prisuddelingen blev afholdt i Union Station og Dolby Theatre i Los Angeles og foregik to måneder senere end sædvanligt på grund af coronapandemien.

Der var blandt andet indført en række test- og karantænekrav.

Prismodtagerne blev fundet på baggrund af en hemmelig afstemning blandt oscarakademiets cirka 9000 medlemmer.