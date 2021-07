Stigende smittetal på Mallorca kan lægge dæmper på natteliv

Ifølge Spaniens sundhedsministerium er der det seneste døgn 335 smittede per 100.000 indbyggere på Mallorca. Mandag var samme tal 310, mens der fredag var 270 smittede per 100.000 indbyggere.

Coronasmitten på den spanske ferieø Mallorca fortsætter med at stige, hvilket får myndighederne til at overveje at lægge en dæmper på festligheder på øen.

Det får nu myndighederne til at overveje at stramme reglerne for nattelivet i weekenden. Det gælder også øerne Menorca, Ibiza og Formentera.

Eventuelle restriktioner vil gælde for de såkaldte botellónes, hvor unge spaniere mødes udendørs for at drikke alkohol. Det vil blive forhindret ved at lukke strande og parker mellem klokken 01 og 06 om natten.

De retlige instanser skal dog give grønt lys til de lokale myndigheder, før at restriktioner kan indføres, og det er ikke sikkert, at de gør det.

I den nordlige Navarra-region i Spanien, hvor der er knap 537 smittede per 100.000 indbyggere, afviste den regionale højesteret tirsdag en anmodning fra den lokale regering om at indføre et udgangsforbud.

I Catalonien og Valencia har retsvæsenet dog tidligere tilladt det.