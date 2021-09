Stemmer tælles op i Rusland: Putins parti står til 45 procent

Partiet Forenet Rusland, der støtter præsident Vladimir Putin, står ifølge en valgstedsmåling til at få lige over 45 procent af stemmerne ved det russiske valg.

Efter ni procent af stemmerne er talt op, har Forenet Rusland fået knap 39 procent af stemmerne. Det oplyser valgkommissionen ifølge Reuters.

Hvis valgstedsmålingen får ret med de godt 45 procent af stemmerne, så er det et stykke under Forenet Ruslands valgsejr i 2016. Her fik partiet lidt over 54 procent.

Ruslands parlamentsvalg er forløbet over tre dage. Det sluttede søndag.

Rusland strækker sig over 11 tidszoner.

Partiet Forenet Rusland er under alle omstændigheder klar favorit til at vinde det samlede valg. Partiet støtter præsident Vladimir Putin i et og alt.

Tilhængere af den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj håbede, at deres opfordring til at støtte andre kandidater end Forenet Ruslands ville stikke en kæp i Putins hjul.

- I dag er en vigtig dag. Forenet Rusland ønsker at stjæle dette valg fra os og fratage os fem år mere. Det sagde Navalnyjs talsperson, Kira Jarmysj.

En app, som Navalnys tilhængere håbede kunne samle oppositionen ved valget, blev fredag fjernet af Google og Apple. Efter pres fra den russiske regering. Ifølge Google havde regeringen i Moskva truet med at fængsle og straffe dets medarbejdere i Moskva. Det ville ske, hvis ikke Google stoppede med at udbyde appen.

Appen skulle vise, hvilke folk i oppositionen, der ville have bedst chancer mod Forenet Ruslands kandidater. Hvis vælgerne vel og mærke ville stemme taktisk.

Det er formentlig det mest udemokratiske valg, der har fundet sted i Rusland, siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

Navalnyjs organisationer er erklæret ulovlige og ekstremistiske. Oppositionsfolk er blevet fængslet. Andre er anklaget for ulovlig virksomhed.

Ingen repræsentanter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) var til stede for at bevidne, om valget gik rigtigt til. OSCE har ikke kunnet komme overens med den russiske regering om at sende observatører.