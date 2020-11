Stemmer fra Las Vegas muligvis først talt op søndag

Det står klart efter et pressemøde onsdag aften dansk tid, hvor lederen af valgmyndighederne i Clark County i Nevada, Joe Gloria, fremlagde sine estimater for optællingen af de resterende stemmer.

Clark County er det amt, hvor storbyen Las Vegas ligger. Der er 17 amter i Nevada, men Clark County er suverænt det mest befolkede. Ved præsidentvalget i 2016 udgjorde Clark County 68 procent af alle stemmer i Nevada.

Joe Glorida oplyste på pressemødet, at der er cirka 63.000 brevstemmer, der venter på at blive talt op.

Derudover er der nogle stemmer, som skal vurderes for, om de er gyldige eller ej, før de enten kasseres eller bliver talt med. Den bunke indeholder omkring 60.000 potentielle stemmer.

Joe Gloria gjorde også opmærksom på, at der kan være yderligere stemme på vej i posten. Her gjorde Gloria opmærksom på, at han af gode grunde ikke kan vide, hvor meget der er på vej.

Hvis en brevstemme skal godkendes, skal den være afsendt og dateret senest på valgdagen.

Alt sammen skal tælles op før et endeligt resultat i Nevada står klart.

I Nevada står de 17 amter selv for at optælle og offentliggøre resultatet af valg.

På Nevadas indenrigsministeriums hjemside føres dog en uofficiel opgørelse over resultat. Her fører Joe Biden med lidt over 11.000 stemmer over præsident Donald Trump.

Det er stadig ikke afgjort, hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg.

Prognoser fra de amerikanske tv-stationer såsom CNN, NBC News, CBS News og ABC News viser Joe Biden som vinder i stater med 253 valgmænd og Donald Trump som vinder 213 eller 214 valgmænd.

Det kræver 270 valgmænd at vinde.

Prognoser fra tv-stationen Fox News og nyhedsbureauet AP har modsat de andre tv-stationer vist Joe Biden som vinder i Arizona. Det ville give Joe Biden 264 valgmænd.

Nevada har seks valgmænd. Dermed vil de ifølge AP og Fox News' prognoser være afgørende for præsidentvalget.

Donald Trumps kampagne vil sammen med Det Republikanske Partis afdeling i Nevada har bedt en domstol erklære op mod 10.000 stemmer for ugyldige, fordi de ifølge Trump-kampagnen ikke bor i staten.