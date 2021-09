Status Quo-bassisten Alan Lancaster er død som 72-årig

I den periode udkom Status Quo blandt andet med hits som "Rockin' All Over The World" og "Whatever You Want."

Status Quo-sanger Francis Rossi kalder Lancaster en "uundværlig" del af bandets lyd i en hyldest til musikeren.

Lancaster, som blev født i Peckham i det sydlige London i 1949, var sidste gang på tour med bandet i 2014.

Musikeren, som har boet i Australien, har også optrådt med de to bands The Bombers og The Party Boys.

I en pressemeddelelse siger Francis Rossi, at han er meget "ked af at høre", at bassisten er død.

- Vi var venner og kolleger i mange år og fik fantastisk succes sammen med Rick Parfitt og John Coghlan som "The Frantic Four" ("de vilde fire", kaldenavn for Status Quos lineup i blandt andet 1970'erne, red.).

- Alan var en uundværlig del af lyden og den enorme succes, som Status Quo havde i 1960'erne og 1970'erne.

- Selv om det er veldokumenteret, at vi var gledet fra hinanden i de senere år, vil jeg altid have meget gode minder om vores tidlige dage sammen, og jeg sender mine kondolencer til Dayle (Lancaster, hustru, red.) og Alans familie, skriver Rossi.

Rossi og Lancaster begyndte at optræde sammen i 1960'erne under en række andre bandnavne, inden Status Quo blev dannet.

Lancaster led i mange år af nervesygdommen multipel sklerose.