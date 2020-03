Statsministeren holder EU-topmøde om corona via videokamera

Statsministeren siger på et pressemøde tirsdag formiddag, at hun deltager i mødet.

På topmødet skal EU-landene tale om fri bevægelighed, transport og rejser i EU, fortæller Mette Frederiksen, som kalder det fornuftigt, at man mødes - ikke fysisk - men via en videokonference.

- I dag er der fri bevægelighed, men den er så også en smittebærer. Vi skal diskutere, hvordan vi i fællesskab holder fast i noget af det, som vi gerne vil have, men ikke på en måde, så vi understøtter, at coronavirus spreder sig endnu mere, siger Frederiksen.

En talsmand for EU-præsident Charles Michel bekræfter over for Ritzau, at stats- og regeringscheferne i alle EU-lande har givet tilsagn om deltagelse i mødet.

- Vi er nødt til at koordinere for at beskytte vores borgeres helbred, skriver Michel på Twitter om mødet.

Det er det første EU-topmøde via videokonference om det coronavirus, der ifølge WHO første gang blev påvist i Kina i slutningen af 2019.

Siden spredningen af virusset i EU begyndte tidligere i år, har der været flere ministermøder om coronavirus.

Senest var sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i Bruxelles for at udveksle viden og erfaringer med de øvrige EU-lande på et ekstraordinært møde fredag 6. marts.

Coronavirus skal også drøftes på møder torsdag og fredag. På disse møder om handel og indenrigs- og retsanliggender skal man blandt andet tale om følgerne for handlen og om "beskyttelse af borgere".

Der er i dag smittede i alle EU-lande. Nogle lande er dog markant værre ramt af corona end andre. Italien er fortsat det land, der har fleste smittede og flest døde som følge af virusset.

Tirsdag meddelte EU-Parlamentet formand, David Sassoli, at han vil passe sit job fra hjemmet i Bruxelles.

Det skyldes, at han i sidste uge var i Italien. Han vil, siger han, følge retningslinjer fra myndighederne og fra parlamentet. Det betyder, at han skal agere formand fra hjemmet i to uger.