Statsministeren: Situationen ved EU-grænsen er rigtig alvorlig

Hviderusland opfører sig "helt urimeligt" over for EU, mener statsminister Mette Frederiksen (S), som støtter et ønske om flere sanktioner mod den tidligere sovjetrepublik.

Derfor er der også behov for at styrke de ydre grænser. Medlemslandene er ifølge statsministeren enige om at se på, hvordan EU kan bidrage.

- Der er enighed om, at der skal arbejdes videre med dette spørgsmål med henblik på at afdække, hvordan vi som EU kan være med til at finansiere en styrkelse af EU's ydre grænser, siger statsministeren.

I forhold til Hviderusland lægger medlemslandenes stats- og regeringschefer op til, at der skal flere sanktioner på bordet.

- Det er helt oplagt med yderligere sanktioner over for Belarus. Arbejdet det fortsætter. Det er en fuldstændig urimelig opførsel. Derfor skal vi selvfølgelig også svare tilbage, siger statsministeren.

EU har allerede vedtaget en række sanktioner mod Hviderusland.

De er indført, efter at styret i EU-nabolandet sidste år slog hårdt ned på oppositionen i forlængelse af et præsidentvalg, som EU og andre ikke vil anerkende, da det blev afviklet med snyd og bedrag.

Flere EU-lande siger, at Hviderusland nu forsøger at destabilisere EU med migrationer som hævn for sanktionerne mod landet.

De seneste år er der dokumenteret flere voldsomme afvisninger af migranter ved EU's ydre grænser, hvor der er kommet til vold og konfrontationer mellem grænsevagter og tilkommende migranter.

Det er blevet kritiseret af ngo'er og EU-parlamentarikere, som har krævet hændelserne undersøgt.

- Det siger sig selv, at alt, hvad vi gør, skal gøres inden for de internationale forpligtelser, som vi har, og de værdier, som vi står på. Det ændrer bare ikke på, at vi har behov for at sikre Europas ydre grænser.

- Alternativet er, at døren til Europa står åben. Det er helt åbenlyst, at det kan Europa ikke klare, og det kan et land som Danmark selvfølgelig ikke klare, siger Mette Frederiksen.

Hun begrunder det blandt andet med, at integrationen ikke kan følge med. Der er ifølge statsministeren kæmpe store problemer med manglende integration rundt omkring i EU.