Statsminister vil bringe EU forrest på vacciner om 5-10 år

Statsministeren mener ikke, at man her og nu kan gøre så meget andet end at appellere til producenterne, som man har indgået kontrakter om køb af coronavacciner med.

- Når jeg taler om at udvide den europæiske produktionskapacitet, så er det ikke for at svare på udfordringen her og nu, for det ved vi godt, ikke kan lade sig gøre.

- Men så er det, fordi jeg i højere og højere grad begynder at tænke i et fem-, otte- og tiårigt perspektiv. Det bliver Europa i mine øjne nødt til at gøre, for vi var på bagkant, da epidemien kom til Europa. Vi kan ikke blive ved med at være på bagkant med tingene, siger hun.

På mødets første dag diskuterede stats- og regeringscheferne også, hvad de kan gøre for at lægge pres på medicinalfirmaerne.

Italien går forrest med et ønske om eksportforbud, hvis producenter eksempelvis ikke overholder kontrakter med EU, mens de leverer som aftalt til andre lande uden for EU.

Der er den danske statsminister mere forsigtig.

- Jeg har det sådan med vaccinerne, som er supervåbnet mod covid-19, at jeg ikke afviser noget på forhånd. Problemet er, at hvis vi ender i et større juridisk slagsmål, eksempelvis mellem USA og Europa, så er det ikke sikkert, at det gavner europæerne, hverken på den korte eller længere bane, siger hun.

Hun nævner vaccinen fra Johnson & Johnson, hvor nogle dele produceres i USA, mens andre produceres i Europa. Der er samarbejde nødvendigt, hvis vaccinen overhovedet skal fremstilles.

- Der er en bred erkendelse af, at vi er for afhængige. At vi mangler vacciner.

- Vi bliver nødt til at se på udviklingen af europæisk produktionskapacitet, og vi skal sikre en større stabilitet i leveringen af vacciner. Det er vi enige om. Sådan noget får man ikke etableret fra den ene dag til den anden.

- I dag har vi fået opbakning til den politiske linje, og så skal vi til at konkretisere herfra, siger Frederiksen.

I Tyskland er der begrænset afsætning på en vaccine fra AstraZeneca, da den er mindre effektiv, end nogle af de andre vacciner. Danmark tager meget gerne imod ubrugte vacciner ifølge statsministeren.

- Jeg har også lige hørt, at Tyskland efter sigende skulle have et overskud af en af vaccinerne, og hvis ikke tyskerne kan bruge den, så kan vi sagtens bruge den i Danmark, siger hun.