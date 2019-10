Statsminister om brexit-aftale: Jeg vil strække mig langt

EU's stats- og regeringschefer ventes at give et foreløbigt grønt lys til aftalen torsdag eftermiddag, og statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det er vigtigt at få brexit helt på plads.

En ny skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien er torsdag landet, og den danske regering har nu som de øvrige EU-lande meget travlt med at få den læst inden et topmøde klokken 15 torsdag.

- Jeg er villig til at strække mig ret langt, for at vi kan få et ordentligt brexit, siger Mette Frederiksen på vej ind til et formøde med socialdemokratiske stats- og regeringschefer i Bruxelles.

Statsministeren kalder det glædeligt, at forhandlerne melder, at de er enige.

Hun mener, at tidspresset har været afgørende for, at man nu har landet en revideret udgave af den skilsmisseaftale, som tidligere premierminister Theresa May indgik med EU i november 2018.

- Når man begynder at nærme sig deadline, så sker der sommetider noget magisk i politik, siger Frederiksen.