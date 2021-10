Statsminister: Polen udfordrer det europæiske samarbejde

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) forud for et topmøde i Bruxelles, hvor blandt andet en drøftelse af retsstatsprincipper er på dagsordenen.

Polen udfordrer "på nogle grundlæggende værdier" det europæiske samarbejde. For EU er ikke blot samarbejde på en række områder, men også et værdifællesskab.

- Retssystemets uafhængighed er helt grundlæggende i et moderne demokrati, siger hun.

Drøftelsen af retsstatsprincipper er kommet på dagsordenen i sidste øjeblik.

Det er sket, fordi en afgørelse fra den øverste domstol i Polen, forfatningsdomstol, sår tvivl om, hvorvidt EU-lov altid har forrang over national lov, som EU's traktater ellers foreskriver.

Under diskussionerne har Mette Frederiksen tænkt sig at tage ordet. Hun har imidlertid ikke tænkt sig at opfordre til at straffe Polen økonomisk for udviklingen på retsområdet.

Det er for tidligt at tage stilling til, mener hun. Hun vil afvente EU-Kommissionens indstilling, så tingene bliver gjort i rette rækkefølge.

Men grundlæggende mener statsministeren, at udbetaling af EU-midler og det at leve op til EU's værdier bør gå hånd i hånd.

- Vi synes, at det er fornuftigt med en sammenhæng, siger Mette Frederiksen.

Hun tilføjer, at hun i øvrigt mener, at diskussionen ikke handler om, hvorvidt EU-lov har forrang over national lov, men snarere om uafhængigheden i retssystemer.

EU-præsident Charles Michel var tøvende med at putte emnet på dagsordenen. Han frygtede, at det ville overskygge andre emner som stigende energipriser og migration, som også skal drøftes.

Men det er godt, at EU's ledere får mulighed for at give deres mening til kende. Det mener den svenske statsminister, Stefan Löfven.

- Det er godt, at diskussionen kommer op, og at kommissionen har til opgave at se på, hvilke alternativer man vil anvende, for at reglerne følges, siger han.