Stater i USA suspenderer ret til abort for at hjælpe virusofre

Det skal frigøre flere kræfter til at bekæmpe coronavirus.

USA's delstater Texas og Ohio har givet ordre til, at aborter på hospitaler og klinikker skal udsættes. For i den aktuelle situation er de ikke-nødvendige indgreb.

Beslutningen er taget, mens CNN tirsdag kunne oplyse, at 50.076 er registreret smittede i USA med coronavirus. 646 personer er døde.

Kritikere ser de aflyste aborter som politisk motiverede frem for et hensyn til de syge, der er smittet med coronavirus.

Vicepræsident Mike Pence er udnævnt til at koordinere regeringens indsats mod smitten. Han bad i sidste uge landets hospitaler om at vælge, hvilke indgreb man kunne aflyse eller suspendere. Det skulle frigøre kapacitet til at behandle coronasmittede.

I Texas siger myndighederne, at de vil udsætte aborter, medmindre morens liv og førlighed er i fare.

I Ohio siger delstatens justitschef, at klinikker, der udfører aborter, hvor man er nødt til at bruge værn som handsker og maske, skal stoppe øjeblikkeligt. Det viser dokumenter, som lokale medier omtaler.

Både Texas og Ohio fører en hård linje over for aborter. Også selv om retten til at afbryde svangerskaber er garanteret af USA's højesteret.

Ordren til at udsætte aborterne i Texas kom lørdag fra guvernør Greg Abbott.

- De, som overtræder guvernørens ordre, vil blive taget under behandling med alt, hvad lovgivningen giver mulighed for, siger statens justitsminister, Ken Paxton ifølge AFP.

Både han, guvernøren og vicepræsident Pence er republikanere. De er kendte modstandere af abort.

- Det er overhovedet ikke overraskende at se, hvordan justitsministeren bruger enhver undskyldning for at fremme sin politiske dagsorden, siger Kathy Miller fra Texas Freedom Network, der støtter retten til abort.

Abort er et af de spørgsmål, der splitter USA's politiske liv mest.