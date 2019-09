Stævning skal tvinge Trump til at udlevere skattepapirer

Sent mandag aften dansk tid kunne en række amerikanske medier herunder The New York Times og nyhedsbureauet AP således afsløre, at distriktsanklager i New York Cyrus Vance via en stævning har bedt om præsidentens selvangivelser fra de sidste otte år.

Det sker i forbindelse med distriktsanklagerens undersøgelse af mulige ulovlige pengeoverførsler fra Trump til pornostjernen Stormy Daniels, som han angiveligt skulle have haft en affære med.

Stævningen er stilet revisionsvirksomheden Mazars USA, der håndterer præsidentens finanser.

I en udtalelse oplyser Mazars, at virksomheden "fuldt og helt vil leve op til vores juridiske forpligtelser".

Undersøgelsen af betalingerne til Stormy Daniels har indtil videre ført til, at Trumps tidligere advokat Michael Cohen er blevet kendt skyldig i brud på reglerne for valgkampsfinansiering, skattesnyd og at have løjet for et kongresudvalg.

Cohen fik en treårig fængselsdom.

Men anklagemyndigheden i Trumps hjemby, New York, mener altså stadig, at de knap 130.000 dollar, som Cohen betalte til pornostjernen, blev overført på Trumps foranledning - og med penge fra hans kampagne, hvilket er ulovligt.

Marc Mukasey, en advokat fra The Trump Organization, siger til AP, at man "evaluerer situationen og vil komme med et passende svar".

Trump har lige siden valgkampen op til præsidentvalget i 2016 nægtet at udlevere sine selvangivelser. Det har medført spørgsmål om, hvad der mon kan læses ud af den mangeårige forretningsmands skattepapirer.

I flere omgange har demokratiske medlemmer af Kongressen krævet at få indblik i præsidentens økonomi.

Det førte blandt andet til, at et kongresudvalg i april lagde sag an mod USA's finansministerium for at få udleveret Trumps selvangivelser for de seneste seks år. Både for hans personlige økonomi og hans selskaber.

Ifølge The Guardian forventes det, at Trump vil gå rettens vej for at modsætte sig de seneste krav.