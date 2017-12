Stadig flere journalister bliver fængslet

Det viser en ny rapport fra den internationale Komité for Beskyttelse af Journalister, CPJ.

- Lande, som straffer journalister for det, som de publicerer, bryder folkeretten og må stilles til ansvar, siger CPJ's leder, Joel Simon.

Han tilføjer, at det internationale samfund har forsømt at lægge pres på de lande, som er de værste til at fængsle journalister, og at det dermed ikke kæmper for en forbedret pressefrihed.

Rapporten fra CPJ, der har hovedkvarter i New York, blev offentliggjort onsdag.

CPJ oplyser, at præsident Donald Trumps "nationalistiske retorik" og hans bestræbelser på at sætte kritiske medier i bås som "fake news" styrker de lande, som fængsler journalister.

Egypten lå som nummer to på CPJ's liste i 2015 og var også blandt de ti øverste lande på listen i 2014 - året, hvor præsident Abdel-Fattah al-Sissi blev præsident.

Egypten har siden løbende tilbageholdt, fængslet og retsforfulgt mange journalister.

Tyrkiet topper listen med 73 fængslede journalister, mens Kina har 41 og Egypten har 20.

87 procent af de fængslede journalister er politiske journalister, og de sidder næsten alle fængslet i deres hjemland.