Stabschefs protegé er ny minister for national sikkerhed i USA

Kirstjen Nielsen har længe været en af stabschef i Det Hvide Hus John Kellys mest betroede medarbejdere. Det var hun også, da Kelly indtil juli i år selv var minister for national sikkerhed.

Flertalsleder i Senatet Mitch McConnell kalder Nielsen en "kvalificeret kandidat med talent og erfaring for at lykkes".

Formand for Senatets udvalg for national sikkerhed Ron Johnson siger, at hun er en ekspert inden for risikostyring med fokus på cybersikkerhed, nødstyring og kritisk infrastruktur.

- Nielsen er parat til at opfylde denne pligt. Hun har arbejdet i og omkring ministeriet for national sikkerhed siden dets oprettelse (oprettet i november 2002, red.), siger Ron Johnson.

Demokrater har klaget over, at Kirstjen Nielsen mangler den erfaring, som er nødvendig for at drive et stort agentur med 240.000 medarbejdere.

Ifølge den demokratiske senator Kamala Harris fra Californien har Kirstjen Nielsen spillet en rolle i flere tvivlsomme beslutninger fra Trumps administration.

Det gælder blandt andet et forbud mod at rejse ind i USA for statsborgere fra seks lande med overvejende muslimske befolkninger samt det, Harris kalder "en svag reaktion på orkanerne Irma, Maria og Harvey".

Kamala Harris siger også, at hun er foruroliget over Nielsens manglende anerkendelse af, at menneskelig adfærd bidrager til klimaforandringer.

Ministeriet for national sikkerhed har blandt andet til opgave at overvåge USA's grænser, ligesom det har ansvaret for cybersikkerhed samt at reagere på naturkatastrofer.