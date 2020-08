Sri Lanka holder parlamentsvalg efter kontrol over coronavirus

Efter flere udskydelser går srilankanerne til stemmeurnerne onsdag for at vælge et nyt parlament.

Inden afstemningen er gået i gang, står præsident Gotabaya Rajapaksas parti som favorit til at vinde.

Valget er to gange blevet udsat i år på grund af den igangværende coronapandemi, men regeringen og valgmyndighederne har nu sagt, at landet har kontrol nok over virusset til at afholde valg.