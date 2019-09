En bosnisk kvinde (tv.) og en serbisk kvinde sidder med ryggen til og vil ikke have deres navne frem. De mødes med Suzana Seki fra hjælpeorganisationen Migrare for at fortælle om deres problemer. De har mistet tilskud fra den østrigske stat, fordi de ikke taler tysk.

Sprogkrav følger med østrigsk velfærd

Udlændinge fra lande uden for EU må lære tysk, hvis de vil have adgang til de offentlige kasser i østrigsk delstat. Loven udbredes måske til hele landet.

Regeringen i den østrigske delstat Oberösterreich har lukket pengekassen for en række ydelser til udlændinge uden for EU, hvis de ikke kan tale tysk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her