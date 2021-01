Sprængstof fundet ved Republikanernes hovedkontor

Der er fundet sprængstof ved Den Republikanske Nationale Komités (RNC) hovedkontor i Washington D.C.

Det siger unavngivne repræsentanter for RNC til The New York Times.

Komitéen er det øverste organ i Det Republikanske Parti.

Sprængstoffet - en rørbombe - er blevet destrueret af eksperter.

Demokraterne har et tilsvarende hovedkontor for ledelsen tæt på. Det er evakueret efter fundet af en mistænkelig pakke onsdag.

Ifølge en anonym kilde, som The New York Times har talt med, er indholdet af pakken ikke klarlagt endnu.

Begge hovedkvarterer ligger tæt på Kongressen, hvor demonstranter onsdag er trængt ind.

Tusindvis af Trump-tilhængere protesterer her onsdag mod valgresultatet.

Demokraternes Joe Biden vandt valget med 306 valgmænd mod 232 til Trump. Det kræver 270 at blive præsident.

Onsdag skulle Kongressen formelt godkende resultatet af præsidentvalget. Men det blev afbrudt af demonstranterne.

Styrker fra Nationalgarden er blevet sendt afsted for at hjælpe med at få styr på situationen.

Ifølge CNN er flere betjente kommet til skade. Også en kvinde skulle være skudt i brystet og i kritisk tilstand. Det er ikke bekræftet officielt.

Optøjerne har fået Joe Biden på talerstolen, hvorfra han kræver et stop for kaosset:

- Jeg opfordrer præsident Trump til at gå på nationalt tv og forsvare forfatningen og kræve et stop for denne belejring, lyder det fra den kommende præsident.

I en video på Twitter gentager Donald Trump sine påstande om, at der er foregået valgsvindel.

- Vi havde et valg, der blev stjålet fra os, siger han og fortsætter:

- Men I skal gå hjem nu. Vi skal have fred. Vi skal have lov og orden.

- Vi skal have fred. Så gå hjem, vi elsker jer. I er meget særlige. Jeg ved, hvordan I har det. Men gå hjem, og gå fredeligt hjem, siger Trump.