Splittet parlament fører til nyt bulgarsk valg i juli

Valgplakat med premierminister Boyko Borisov fra det konservative parti, GERB. Bulgarien vil holde nyt parlamentsvalg den 11. juli. Det sker efter et tredje og sidste fejlslagent forsøg på at danne en regering i Sofia efter et valg den 4. april, som førte til et opsplittet parlament.

Foto: Nikolay Doychinov/Ritzau Scanpix