Spionen George Blake er død, 98 år

Nyhedsbureauet Tass citerer en talsmand for efterretningstjenesterne for, at "George Blake var legendarisk".

- Blake døde i dag. Han elskede oprigtigt vort land, og han beundrede vort folks indsats under Anden Verdenskrig, siger Sergej Ivanov, talsmand for den russiske udlandsefterretningstjeneste SVR.

I Vesten blev Blake anset for at være en forræder. Han hævdede at have afsløret hundredvis af vestlige agenter til KGB. Han afslørede også en hemmelig tunnel i Berlin, som Vesten anvendte til spionage.

Blake var under Anden Verdenskrig medlem af den hollandske efterretningstjeneste, og derefter agent for den britiske udlands-efterretningstjeneste MI6. Han tilbød sine tjenester til KGB, efter at han havde overværet amerikanske bombardementer af civilbefolkningen under Koreakrigen.

Blake blev afsløret som dobbeltagent i 1961 og blev idømt en rekordlang straf på 42 års fængsel i England.

Fem år senere brød han ud af fængslet ved hjælp af en rebstige og hjælp fra tre medfanger.

Efter flugten blev Blake smuglet ind i Østtyskland, hvorfra han kom videre til Sovjetunionen. Her blev han hyldet som en helt og fik rang af oberst i KGB. Han giftede sig med en russisk kvinde, Ida, da hans første kone begærede skilsmisse. Han fik et barn i Rusland og blev også forsonet med sine britiske børn.

Blake, der er blevet kaldt spionen, som blev ude i kulden, erkendte, at kommunismen i Rusland ikke levede op til hans forhåbninger og han blev vidne til kommunismens fald og Sovjetunionens opløsning.

Han tilbragte sine sidste år i et træsommerbolig, en datja, uden for Moskva.