Spiondømt nordmand kan vende hjem fra Rusland

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at en nordmand, som er sidder fængslet i Rusland for spionage, kan vende hjem "når som helst".

Kommissionen anbefaler, at præsident Vladimir Putin benåder den norske grænseinspektør Frode Berg, som er idømt 14 års fængsel for spionage.

Lavrov fremsatte udtalelsen i den norske by Kirkenes. Her deltager han i mindeceremonier for befrielsen af provinsen Finnmark under Anden Verdenskrig.

På et spørgsmål om hvorvidt sagen omkring Frode Berg har belastet forholdet mellem Norge og Rusland, svarer Lavrov: "Overhovedet ikke".

Den 64-årige Berg, der er pensioneret grænsevagt fra den norsk-russiske grænse, blev anholdt i december 2017. Han blev i april i år idømt 14 års fængsel for at have indsamlet hemmelige oplysninger om russiske atomubåde.

Berg har erklæret sig uskyldig i anklagerne om spionage til fordel for Norge.

Han blev tilbageholdt af sikkerhedstjenesten FSB under et besøg i Moskva. Han havde 3000 euro i kontanter på sig, da han blev pågrebet.

Meddelelsen om en benådning kommer på et tidspunkt, hvor der i Norge har været håb om, at Frode Berg kunne blive løsladt i forbindelse med en spionudveksling.

Tidligere i denne måned skrev Litauens Baltiske Nyhedsbureau om ubekræftede rapporter om en spionudveksling, der skulle omfatte adskillige agenter - deriblandt en nordmand.

Torsdag oplyste menneskerettighedkommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax, at benådningskommission har anbefalet Putin at lade Frode Berg vende hjem.

- Dette er en yderligere bekræftelse af, at der foreligger en aftale, som vi har hørt, siger Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til det norske nyhedsbureau NTB.

Det litauiske nyhedsbureau skrev, at Rusland og Litauen er enige om at udveksle to russere mod to litauere og en ikke navngivet nordmand, som er dømt i Rusland. Berg er den eneste nordmand, som afsoner en straf for spionage i Rusland.

Det litauiske parlament skal 7. november behandle et lovforslag, som gør det mere enkelt at udlevere russere.