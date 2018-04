Spiondatter afviser hjælp fra Ruslands ambassade

Ruslands ambassade i Storbritannien har tilbudt at hjælpe Julia Skripal, der sammen med sin far blev udsat for et angreb med nervegift i den engelske by Salisbury i marts.

- I øjeblikket ønsker jeg ikke at benytte mig af deres tjeneste. Men hvis jeg ændrer mening, ved jeg, hvordan jeg kontakter dem, siger hun.

Den 33-årige Julia Skripal blev tirsdag udskrevet fra hospitalet efter behandlingen oven på giftangrebet den 4. marts.

Men hendes far, Sergej Skripal, er fortsat indlagt. Han er en tidligere russisk dobbeltspion, der i 2010 kom til Storbritannien i forbindelse med en spionudveksling.

I erklæringen siger hun, at faren fortsat er meget syg. Hun lider også selv fortsat under effekten af den nervegift, der blev brugt imod dem.

Den britiske regering anklager Rusland for at stå bag angrebet, hvilket Rusland benægter.

Briterne og deres allierede, herunder Danmark, har i kølvandet på attentatet udvist russiske diplomater for at vise, at det er uacceptabelt at begå sådanne angreb.

Rusland har svaret igen med at udvise et tilsvarende antal diplomater fra vestlige ambassader i Rusland. To danskere er udvist.

I øvrigt siger Julia Skripal også i erklæringen, at ingen kan tale for hende eller hendes far. Hun beder sin kusine Viktoria i Rusland om at lade være med at kontakte hende.

Viktoria Skripal har været fremme i de russiske medier og talt om Julia Skripal.

I mandags sagde Viktoria ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, at Julia Skripal ville søge om asyl i Storbritannien.

I fredags sagde det britiske indenrigsministerium, at det havde afvist en visumansøgning fra Viktoria Skripal. Ifølge Reuters oplysninger havde hun selv planer om at rejse til Storbritannien for at følge Julia Skripal hjem til Rusland.