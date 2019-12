De parkbetjente, som kører på Christmas Islands veje i perioden, som plejer at gå fra november til april, har plastikplader spændt foran bilernes hjul for skånsomt at kunne skubbe krabberne til side.

Spektakulært naturfænomen: Krabber blokerer veje på tropisk ø

En blodrød bølge af millioner af krabber skyller i disse dage ind over Christmas Island i Det Indiske Ocean.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Hvert år marcherer krabberne fra junglen til kysten på øen for at finde en mage at parre sig med og lægge æg. Der anslås at leve mellem 60 og 80 millioner krabber på øen.

Normalt begynder migrationen i november, hvor regnsæsonen plejer at begynde. Men i år er marchen først startet i december på grund af den manglende regn i området.

- Det var en sen start i år, fordi vi ikke har fået den nedbør, som er nødvendig for at krabberne kan starte deres migration, siger Jahna Luke fra den lokale turistorganisation til dpa.

Få millimeter regn faldt endelig i begyndelsen af december, hvilket fik de første krabber til at forlade deres hjem i junglen og bevæge sig mod kysten for at yngle.

Når krabberne begynder deres rejse tværs over øen lukkes vejene for at give plads til krabberne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De parkbetjente, som kører på vejene i perioden, som normalt varer frem til april, har plastikplader spændt foran bilernes hjul for skånsomt at kunne skubbe krabberne til side.

De 116 millimeter brede, røde krabber findes kun på Christmas Island og det nærliggende Cocosøerne, hvor de lever i jordbunker og klippesprækker i regnskoven.

Ifølge forskere er regnskovene og øernes økosystem "et produkt af det, som krabberne har gjort i millioner af år".

Det fortæller Peter Green, der er leder af det økologiske institut på La Trobe University i Australien, til dpa.

- Der er ikke mange andre dyr i verden, der egenhændigt har så stor en indflydelse på et økosystem, siger han.

Christmas Island er et oversøisk australsk territorium med en befolkning på blot 1300 personer.