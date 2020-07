Sparelande står til lille reduktion i EU-rabat efter nattemøde

Det nærmer sig, at EU's stats- og regeringschefer kan sætte rekord for historiens længste EU-topmøde, men spørgsmålet er, om de faktisk formår at få en aftale om genopretningen efter coronakrisen og et syvårsbudget med.

Det sidste er der ingen garanti for. Hverken fra EU-præsident Charles Michel eller fra de deltagere, som udtalte sig, inden de forlod mødet mandag morgen - den fjerde dag.

Michel meddelte efter nattens forhandlinger, at der er brug for en pause til klokken 16.

Han vil inden da fremsætte et nyt forslag til et kompromis, hvor en splittende andel af corona-tilskud i genopretningsfonden er barbaret ned til 390 milliarder euro. Samtidig vil han reducere rabatter til EU-lande. Det erfarer Politico og nyhedsbureauet Reuters.

En kilde bekræfter mandag formiddag over for Ritzau, at det blev sagt af Michel, og at det forslag på mødet ikke blev uddelt skriftligt. Reduktionen vurderes som lille.

Danmark er blandt de fem lande, som modtager en rabat.

Da der var tale om en mundtlig opsummering af et muligt kompromis efter nattens små møder, er der fortsat mange ting og detaljer, som først vil være klar, når Michel formentlig kommer med et kompromisudspil i løbet af dagen.

Sparelandene anført af Hollands premierminister, Mark Rutte, og Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, gav tidligt mandag udtryk for, at forhandlingerne er i live.

- Svære forhandlinger er lige sluttet, og vi kan være tilfredse med dagens resultat. Vi fortsætter i eftermiddag, skriver Kurz på Twitter.

Danmark og Sverige er del af de fem sparelande, der før mødet var fire, men som de seneste døgn har haft støtte på for dem vigtige prioriteter af Finland.

Forhandlingerne var ifølge diplomater på kanten af et sammenbrud natten mellem søndag og mandag.

- Jeg er meget tilfreds med det forslag, som vi har nu. Vi har talt og forhandlet om det i lang tid, men jeg er rigtig glad, da det er et afgørende tidspunkt for os. Men det skal stadig godkendes af alle 27 lande, siger Rutte.

Han understreger, at det stadig kan ende i et sammenbrud.

Statsministeren, Mette Frederiksen (S), har ikke udtalt sig om den seneste udvikling. Hun gav et pressemøde søndag.

EU-landene diskuterer blandt andet størrelsen af en genopretningspulje på 750 milliarder euro. Det er penge, der skal gå til de sektorer og regioner, der er værst ramt af coronakrisen.

En del af de penge vil flertallet af lande give som tilskud. Sparelandene vil reducere denne andel mest muligt, mens de i stedet argumenterer for, at lån med betingelser er den rette form for EU-hjælp.

Søndag lykkedes det tilsyneladende sparelandene at få de andre til at acceptere en andel på 400 milliarder euro, som ifølge Italiens premierminister var en smertegrænse.

Men 400 milliarder euro var stadig for stort et beløb for sparelandene. De krævede beløbet barberet til 350 milliarder euro, hvilket fik Charles Michel til ifølge Politico at foreslå et kompromis på 390 milliarder euro.

EU-landenes ledere forhandler også om EU's næste syvårsbudget, der ifølge et kompromis bliver omkring 8000 milliarder danske kroner.

Det længste EU-topmøde var et møde i Nice i 2000. Det varede i fem dage. Det handlede om institutionelle reformer, udvidelse og andre emner.