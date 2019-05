Spanske socialister sejrer ved EU-valg

Partiet får 20 af de 54 spanske pladser i EU-Parlamentet, viser de foreløbige resultater, efter at 85 procent af stemmerne er talt op. Det oplyser en talskvinde for den spanske regering.

Socialistpartiet (PSOE) har fået knap 33 procent, mens det konservative PP har fået lidt over 20 procent. Det kan omsættes til 12 mandater - en tilbagegang på fire mandater.

Partiet Vox, der ligger på den yderste højrefløj, bliver femtestørst og er dermed valgt ind i EU-Parlamentet for første gang. Vox får tre pladser.

Også den landflygtige catalanske separatistleder Carles Puigdemont ser ifølge en valgstedsmåling, der tidligere på valgaftenen blev offentliggjort, ud til at have fået stemmer nok til en plads i parlamentet, men det er uklart, om han kan få lov at indtage den plads.

Puigdemont lever i selvvalgt eksil i Belgien. Her flygtede han til fra Spanien i 2017, efter at han havde stået i spidsen for et forsøg på at løsrive Catalonien fra resten af Spanien.

Han er efterlyst i Spanien og risikerer at blive anholdt, hvis han rejser til Spanien for at få det papirarbejde i orden, som er krævet for at kunne indtage pladsen i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

En anden catalansk separatist, Oriol Junqueras, er ligeledes valgt ind, viser den spanske valgstedsmåling.

Junqueras sidder varetægtsfængslet i Madrid, mens retssagen mod ham foregår. Han er tiltalt for at have deltaget i forsøget på at løsrive Catalonien fra Spanien i 2017.