Spanske skibe redder knap 600 migranter på Middelhavet

I løbet af weekenden og fredag har spanske skibe reddet 581 migranter, der befandt sig på dårlige både på Middelhavet i færd med at forsøge at nå til Europa.

Der er ikke fundet omkomne migranter i havet, siger spanske embedsmænd.

Samtidig siger hjælpegruppen Proactive Open Arms, at den har haft et skib nær den libyske kyst. Søndag har skibet reddet 105 migranter, som befandt sig på en båd uden motor.

En fotograf fra AP er om bord på organisationens skib. Han fortæller, at menneskesmuglere sejlede i en båd ved siden af migrantbåden, og på et tidspunkt skruede smuglerne motoren af migrantskibet og lod det så at sige sejle sin egen sø.

Noget tyder på, at det gode vejr i området ved Middelhavet har ført til, at flere migranter prøver at krydse havet for at nå fra Nordafrikas kyster til Europa.

I de senere år har titusindvis af mennesker hvert år forsøgt at nå frem til Italien, Spanien eller andre lande i det sydlige Europa - ofte i meget ringe fartøjer, som menneskesmuglere stiller til rådighed.

Mange mennesker drukner hvert år under forsøget.

FN siger, at 615 mennesker i år er omkommet under forsøget på at krydse Middelhavet. 22.439 migranter er noget til Europa.

I de fire første måneder af i år kom der 4409 migranter til Spanien.