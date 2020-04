Spanske coronadødstal stiger igen efter periode med fald

Efter tre døgn med stabile fald i antallet af coronadødsfald går kurven nu igen den forkerte vej for spanierne.

Det er en stigning fra lørdagens 510 registrerede coronadødsfald, hvilket var det laveste antal i landet siden 23. marts.

Forinden lød dødstallene på 605 fredag, 683 torsdag og 757 onsdag.

Søndagens tal markerer dermed en stigning efter fald tre døgn i træk.

Sammenlagt har 16.972 personer nu mistet livet i Spanien efter at have været smittet med coronavirus.

166.019 er blevet bekræftet smittet med coronavirus i landet.

Spanien er et de lande, der er allerhårdest ramt af det smitsomme coronavirus. Landet har næstflest smittetilfælde efter USA og tredjeflest bekræftede dødsfald kun overgået af USA og Italien.

Spaniens socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, har forlænget en nødretstilstand i landet til 26. april. Den indebærer, at spanierne skal holde sig indenfor og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Sanchez sagde torsdag i Spaniens parlament, at "den brand, som blev udløst af pandemien, er ved at blive bragt under kontrol".

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

På verdensplan er knap 1,8 millioner personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. Knap 110.000 smittede personer har mistet livet.

I Danmark er 260 personer bekræftet døde efter at have været smittet.