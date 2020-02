Spansk tenor undskylder efter flere anklager om sexchikane

- Jeg vil have, at de skal vide, at jeg er virkelig ked af det, jeg har forårsaget dem. Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger, siger Plácido Domingo i en meddelelse til det spanske nyhedsbureau Europa Press ifølge AFP.

Indtil nu har operasangeren, der i mange år var en del af "De tre tenorer", afvist beskyldningerne. Han har blandt andet kaldt beskyldningerne for "unøjagtige".

De første beskyldninger begyndte at florere tilbage i august, og to måneder senere trådte han tilbage som direktør for operakompagniet "Los Angeles Opera". Han trak sig samtidig fra alle fremtidige optrædener i New York. Dermed sluttede tenorens karriere i USA.

- Jeg har brugt de seneste måneder på at reflektere over de beskyldninger, som forskellige kolleger har fremsat mod mig, siger Plácido Domingo.

Adskillige af kvinderne har også sagt, at han har forsøgt at presse dem til seksuelle forhold ved at love dem arbejde. I meddelelsen siger han, at det aldrig var intentionen.