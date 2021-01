Spansk politi beslaglægger 827.000 ecstasy-tabletter

Spansk politi oplyser fredag, at det har foretaget den hidtil største beslaglæggelse i landet af syntetisk narkotika - blandt andet 827.000 ecstasy-tabletter, hvilket er et rekordhøjt antal.

I alt 11 personer blev anholdt og er sigtet for narkotikasmugling og organiseret kriminalitet. Blandt de anholdte er netværkets hollandske leder.

Det nationale politi og Guardia Civil, som deltog, er landets to største politikorps.

Politistyrken har overordnet ansvaret for byområderne, mens Guardia Civil overordnet tager sig af landområderne.

Ved produktion af syntetiske stoffer anvendes der kemikalier frem for naturlige ingredienser.

Ud over ecstasy beslaglagde politiet 76 kilo speed, 39,5 kilo metamfetamin samt 217 liter flydende amfetamin, hvoraf der kunne produceres 738,5 kilo speed.

Desuden fandt politiet næsten 40 kilo hash og pot, som skulle have været smuglet til Holland for at skaffe finansiering til produktionen af syntetiske stoffer på to laboratorier i Barcelona.

Organisationen omfattede narkotikasmuglere fra Spanien, Holland, Rumænien, Colombia og Italien. Organisationen havde baser i Barcelona, Malaga og på Ibiza. Alle steder er kendt for deres natteliv og mange danseklubber.

Selv om Spanien anses for at være en de vigtigste brohoveder for indsmuglingen af narkotika i Europa, så er beslaglæggelser af syntetiske stoffer i landet usædvanligt. De flest narkotikasmuglere handler med cannabis og kokain.