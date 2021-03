Spansk avis: Under Biden er USA igen demokratiets leder

Den spanske avis El Mundo skriver i en leder torsdag, at en skarp udtalelse fra præsident Joe Biden om den russiske leder, Vladimir Putin, tydeligt viser, at USA er tilbage som international leder efter en isolationistiske fase under den tidligere præsident Donald Trump.

- Bidens reaktion på basis af USA's egne efterretningsrapporter om både Kinas, Cubas, Irans og Venezuelas samt Ruslands indblanding i amerikanske valg kunne ikke have været mere klar og entydig, skriver den spanske avis torsdag.

Det får konsekvenser for Rusland, at det har blandet sig i valg i USA, sagde Biden onsdag. Han betonede, at den russiske præsident, Vladimir Putin, kommer til at "betale en pris" for at have blandet sig i valg i USA.

- Han kommer til at betale en pris. Det vil I se inden længe, sagde Biden, som også svarede bekræftende på et spørgsmål om, hvorvidt han anser Putin for at være "en morder".

Biden siger også, at han i en tidligere telefonsamtale har sagt til Putin, at den russiske leder "ikke har nogen sjæl".

Den russiske præsident beskyldes af oppositionen i landet for at have beordret giftangreb på Aleksej Navalnyj og andre politiske modstandere.

Rusland har onsdag kaldt sin ambassadør i Washington hjem til konsultationer om den russiske relation til USA.

Men Rusland undertrykker håb om, at forholdet til USA ikke lider "uoprettelig skade", fremgår det af en meddelelse fra udenrigsministeriet i Moskva.

Tirsdag sagde unavngivne kilder i Biden-administrationen, at USA forventes at indføre sanktioner mod Rusland allerede i næste uge som følge af beskyldningerne om, at Rusland har blandet sig i USA's valg.

- USA har efter den isolationistiske fase under Trump igen overtaget ledelsen af det globale demokrati, skriver El Mundo.

Det spanske dagblad skriver, at Bidens udtalelser lægger op til en ny eskalering i spændingerne mellem USA og Rusland, som var hovedmodstandere under den kolde krig.

- Men frem for alt andet er det et udtryk for, at verdens ledende stormagt er vendt tilbage til det atlantiske engagement, som Europa har brug for at få dæmmet op for Moskvas voksende indflydelse og undergravelse af det vestlige demokrati, hedder det med tilføjelsen:

- Biden og EU må sammen forsvare menneskerettighederne.

Torsdag skriver fremtrædende politikere i Moskva, at Bidens udtalelser om Putin nødvendigvis vil få negative følger for relationerne mellem USA og Rusland.