Spanierne puster ud efter syv måneders nødretstilstand

Der har været nødretstilstand i Spanien siden oktober for at give regionale myndigheder ekstraordinære redskaber til at håndtere coronapandemien.

- Det er som nytårsaften, siger den 28-årige Oriol Corbella i Barcelona.

Her er udgangsforbuddet mellem klokken 23.00 og klokken 06.00 ophævet, og der er råb og glæde at høre i natten.

Lyden af klapsalver og musik.

- Vi får lidt af normaliteten tilbage. Frihed. Men vi må huske, at virusset stadig er her, siger Oriol Corbella.

I hovedstaden Madrid siger smykkedesigneren Blaca Valls, at hun var meget træt af, at hun ikke kunne gå ud.

- Jeg var frustreret, ramt af nedlukningen, ingen frihed, siger den 46-årige kvinde.

Så der er glæde mange steder. Men ophævelsen udløser også hovedpine i regeringskontorerne i de 17 regionale administrationer, som har ansvaret for sundheden i Spanien.

For undtagelsesbestemmelserne har udstyret dem med en række værktøjer.

De kunne med loven i hånden indføre natlige udgangsforbud for at mindske kontakten mellem borgerne og dermed mindske smittetrykket.

De kunne forbyde ikke-nødvendige rejser mellem regionerne.

Der var nogle dage omkring jul, hvor spanierne kunne rejse mellem regionerne, men ellers har der været restriktioner om rejser siden oktober.

Den midlertidige lempelse af reglerne hen over julen fik smitten til at stige, og det var medvirkende til, at der ikke blev lempet i påskedagene.

Det var ikke alle spaniere, der kunne forstå det - specielt ikke på et tidspunkt, hvor det blev lettere for udenlandske turister at komme til Spanien.

De regionale regeringer er dog ikke helt uden handlemuligheder.

De kan stadig begrænse åbningstider og indføre begrænsninger i antallet af gæster på barer og restauranter.

Spanien med 47 millioner indbyggere er et af de hårdest ramte lande i Europa, når det gælder covid-19.

Der er registreret 79.000 dødsfald blandt coronasmittede, og 3,5 millioner mennesker har været smittet i landet.