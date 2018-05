Spaniens regering blokerer for Puigdemont

Spaniens regering tog onsdag tiltag til at blokere for, at den tidligere leder i Catalonien Carles Puigdemont kan genvælges som præsident in absentia.

Regeringen har bedt forfatningsdomstolen om at stoppe en lov, som er vedtaget i Cataloniens regionale parlament, og som har til formål at tillade et genvalg af Puigdemont.