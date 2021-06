Spaniens regering benåder ni catalanske separatistledere

De catalanske separatistledere blev i 2019 idømt mellem 9 og 13 års fængsel for deres roller i løsrivelsesforsøget. Det mislykkede forsøg kastede Spanien ud i landets værste politiske krise i årtier.

Pedro Sánchez, der står i spidsen for det spanske socialistparti (PSOE), beskriver benådningerne som et udtryk for velvilje og et første skridt i retning af at løse en bitter politisk konflikt med den nordøstlige region.

- Med denne handling vil vi indlede en ny æra med dialog og forsoning og én gang for alle gøre en ende på splid og konfrontation, siger premierministeren tirsdag.

En af de benådede ledere, den tidligere catalanske udenrigsminister Raül Romeva, blev idømt 12 års fængsel. Han understreger, at regionen fortsat vil kæmpe for selvbestemmelse.

- Ved at benåde ni mennesker kan de ikke skjule den undertrykkelse, de fortsat udøver mod hundredvis af separatister. Vi vil ikke opgive kampen for amnesti og selvbestemmelse, skriver han ifølge nyhedsbureauet Reuters på Twitter.

Ifølge flere konservative politikere har Sánchez besluttet at benåde separatistlederne for at fastholde magten i Spanien.

Sánchez' mindretalsregering er delvist afhængig af catalanske separatister for at kunne gennemføre lovgivning i det spanske parlament.

Meningsmålinger har vist, at et flertal af den spanske befolkning er imod at benåde de dømte catalanske separatister.