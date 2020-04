Spaniens corondødstal stiger en smule efter lave tal fredag

I alt er 22.902 coronasmittede personer døde i Spanien.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget fra 219.764 til 223.759.

Kun USA har flere bekræftede smittetilfælde end Spanien på verdensplan. I forhold til dødsfald er Spanien nummer tre på listen efter USA og Italien.

Selv om tallene fortsat er høje i Spanien, så ser krisen også ud til at have toppet for spanierne. Således knækkede kurven for daglige dødsfald tidligt i april efter at have toppet på langt over 900 dødsfald om dagen.

Spanien indførte en omfattende nedlukning og stramme sociale restriktioner i midten af marts for at bremse smittespredningen.

Landets socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, varslede tirsdag en mulig gradvis genåbning fra midten af maj.

Torsdag meddelte regeringen, at børn under 14 år fra søndag vil få mulighed for at tage korte gåture uden for hjemmet. Det er første gang, siden 14. marts, at det vil være tilladt for børn at opholde sig uden for hjemmet.

På et pressemøde torsdag undskyldte vicepremierminister Pablo Iglesias over for de mange børn, der har været ramt af de stramme restriktioner.

- Denne indespærring har ikke været let for jer.

- I har været nødt til at stoppe med at gå i skole, stoppe med at se mange af jeres venner og familiemedlemmer, I har måttet lege derhjemme og har ikke kunnet gå udenfor, lød det fra vicepremierministeren.