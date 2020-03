Spanien sætter trist corona-rekord for tredje dag i træk

Det er tredje dag i træk, at Spanien sætter en trist rekord med antallet af coronadødsfald.

Lørdag meldte de spanske myndigheder om 832 døde som følge af coronasmitte. Fredag var tallet 769, hvilket på det tidspunkt var det hidtil højeste.

Status er dermed, at i alt 6528 mennesker er døde i Spanien som følge af coronasmitte, siden udbruddet nåede til Europa tidligere på året.

Antallet af bekræftede smittetilfælde i Spanien er steget til 78.797, en stigning på lidt over 6500 i forhold til døgnet inden, viser de seneste tal søndag.

Stigningen i antallet af nye bekræftede smittetilfælde er dog faldet lidt, når man sammenligner med tallene fra lørdag. Her meldte de spanske sundhedsmyndigheder om næsten 8200 nye smittede.

Sundhedsmyndighederne hæfter sig ved det positive i, at antallet af nye bekræftede smittetilfælde er faldende. Det kan give et håb om, at epidemien er ved at have toppet.

Presset på landets hospitaler og intensivafdelinger skaber dog fortsat stor bekymring.

På La Princesa-hospitalet i Madrid beskriver radiolog Pablo Rodriguez den høje tilgang af coronapatienter som "en tsunami".

- Det er som at være ved frontlinjen i en krig, siger han til nyhedsbureauet AFP og tilføjer, at de hospitalsansatte mangler udstyr og er nødt til at genbruge beskyttelsesdragter.

Det værste pres på hospitalerne ventes at komme om en uges tid.

- De patienter, der bliver smittet i dag, kommer til at få brug for en seng inden for syv til ti dage, siger Fernando Simon, der leder det spanske sundhedsministeriums indsats.

- Vi har virkelig brug for en skarpere nedgang (i smittetilfælde, red.), så vi ikke når frem til denne kapacitetskrise, sagde han lørdag ifølge AFP.

Udsigten til øget pres på de i forvejen pressede spanske hospitaler fik lørdag landets regering til yderligere at stramme de i forvejen strikse tiltag, der er indført.

- Det vigtigste er at sænke antallet af mennesker, der kommer på hospitalet, sagde premierminister Pedro Sanchez i en tv-tale lørdag aften.

- Virusset rammer os med ubønhørlig og brutal styrke, og det er nu, vi skal intensivere kampen.

Ud over Italien er Spanien det land i verden, hvor flest mennesker er døde som følge af det igangværende coronaudbrud.

Spanien indførte 14. marts en nedlukning af store dele af samfundet. Det gælder foreløbig frem til 11. april.