Spanien ruster sig mod fake news inden tæt catalansk valg

Og for at undgå mistanke om snyd eller spredning af usandheder har den spanske regering rustet sig mod falske nyheder - såkaldte fake news.

Der er lagt op til et helt tæt valg, når indbyggerne i den spanske region Catalonien torsdag går i stemmeboksene for at udpege et nyt parlament.

Det oplyser Spaniens premierminister Mariano Rajoys regering.

Det sker, blandt andet i kølvandet på at Spanien har gjort EU opmærksom på cyberkampagner med "fejlinformation og manipulation", der angiveligt styres fra Rusland og Venezuela.

Der vil heller ikke gøres brug af digital optælling af stemmer.

- Det betyder, at det vil være umuligt for et cyberangreb at skabe problemer, når tiden er inde til at tælle stemmer, siger en talsmand fra regeringen forud for afstemningen.

Stemmerne vil i stedet blive optalt manuelt, og resultaterne vil blive ringet ind til at privat firma, der står for optællingen af valget. Omkring 80 procent af stemmerne ventes at være optalt klokken 22.00 torsdag aften.

For at værne sig yderligere mod fake news har regeringen rustet sig med et "system, der kan spore potentielle fake news", oplyser regeringen.

Derudover vil spanske medier kunne holdes juridisk ansvarlige, hvis de offentliggør falske informationer.

Torsdagens valg i Catalonien håbes at kunne løse en af de værste politiske kriser i Spanien de seneste år.

Krisen kulminerede i efteråret, da separatister udråbte et uafhængigt Catalonien. Den spanske regering svarede igen ved at ophæve provinsens selvstyre og sætte området under administration fra Madrid.

Derfor skal vælgerne torsdag stemme for at sammensætte et nyt regionalt parlament, som regeringen håber bliver mere moderat end det gamle.

Meningsmålinger tyder på, at hverken uafhængighedsfløjen eller de pro-spanske politiske partier vil kunne få flertal.

Derfor er der lagt op til hårde forhandlinger efter valget.

Et rekordhøjt antal vælgere ventes at sætte deres kryds ved valget, hvor i alt 5,5 millioner cataloniere er kaldt til stemmeboksene.