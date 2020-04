Spanien runder 20.000 døde under coronakrise

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt under coronakrisen og er kun overgået af Italien og USA i antallet af døde.

Sammenligner man med størrelsen på befolkningen, topper Spanien listen med 42,6 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Det seneste døgn er antallet af smittede i Spanien steget med 3658 til 191.726.

I Spanien er der de seneste dage sået tvivl om dødstallene fra Spanien.

Den spanske regering har derfor udsendt reviderede retningslinjer for, hvordan dødstallene bliver opgjort.

Særligt omkring Madrid og i regionen Catalonien har myndighederne fået kritik for upræcise optællinger.

Kritikerne hævder, at det reelle dødstal ligger langt over niveauet for den officielle optælling, skriver nyhedsbureauet AFP.

I Catalonien regner man med, at de nye kriterier betyder, at det reelle niveau er dobbelt så højt som angivet af sundhedsministeriet. Fredag var der registreret omkring 3700 dødsfald blandt coronapatienter i Catalonien.

I Madrid regner de regionale myndigheder med, at over 10.000 mennesker er døde med coronavirus. Fredag var det officielle tal 7007.

- Flere mennesker dør af coronavirus, end det der bliver meldt ud fra den spanske regering, siger vicepræsident i regionen Madrid Ignacio Aguado ifølge den spanske radio RNE.

- I mange tilfælde har man ikke været i stand til at foretage en test, selv om alt tyder på, at de (ofrene, red.) har haft Covid-19 (sygdommen, der er forårsaget af coronavirus, red.), tilføjer han.