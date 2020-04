Spanien registrerer lille fald i antal coronadødsfald

605 personer er fredag således blevet bekræftet omkommet det seneste døgn. Det er et fald fra 683 bekræftede dødsfald torsdag.

Spanien ser fredag et lille fald i antallet af coronadødsfald i forhold til døgnet før. Det oplyser landets sundhedsministerium.

Spanien var torsdag det land i Europa, der havde det højeste dødstal per døgn.

I alt er 15.843 personer nu omkommet efter at være blevet smittet med coronavirus i Spanien.

Det samlede antal personer, der har fået konstateret coronavirus, er 157.022.

Spanien er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af coronavirus.

Det er det land med både næstflest smittede og næstflest dødsfald - kun overgået af henholdsvis USA og Italien.

Spaniens socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, har forlænget en nødretstilstand i landet til 26. april. Den indebærer, at spanierne skal holde sig inden døre og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Sanchez har appelleret til de øvrige medlemslande i EU om at finde sammen under coronakrisen.

- EU er i fare, hvis der ikke er nogen solidaritet. Hverken økonomiske nedskæringer eller begrænsninger er vejen frem, siger han.

Det var navnligt en henvisning til eurolandenes økonomiske hjælpeprogram, som der blev opnået enighed om sent torsdag. Det skal sætte de hårdest ramte lande i stand til at få gang i deres samfund, når viruskrisen klinger af.

Der blev først opnået enighed om programmet, efter at Tyskland og Frankrig havde overvundet hollandsk modstand mod kriseplanen under maratonforhandlingerne.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, siger, at Spanien og Italien er blandt de lande, som kommer til at nyde godt af programmet i de kommende seks måneder.