Spanske børn har søndag for første gang i seks uger fået lov til at gå udenfor en enkelt time i løbet af dagen.

Spanien registrerer laveste antal coronaofre i over en måned

I Spanien har børn under 14 år søndag for første gang i seks uger fået lov til at gå på gaden og lege.